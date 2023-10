LES GRANGES EN JEUX Les Granges Saint-Jean Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

LES GRANGES EN JEUX

Samedi 7 octobre, 16h30

16ème édition de la journée du jeu. Quel que soit votre âge, venez découvrir de nouveaux jeux et vous amuser en famille ou entre amis

Les Granges
33 ter route d'Albi, 31240 Saint-Jean
Saint-Jean
31240
Haute-Garonne
Occitanie

2023-10-07T16:30:00+02:00 – 2023-10-07T19:30:00+02:00

Catégories d'Évènement:
Haute-Garonne, Saint-Jean

