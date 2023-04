Fête de la Musique Les Granges Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fête de la Musique Les Granges, 21 juin 2023, Saint-Jean. Fête de la Musique Mercredi 21 juin, 17h30 Les Granges Si la fête de la musique est un événement culturel, c’est aussi un rendez-vous populaire qui anime la ville.

Musiciens, amateurs ou professionnels célèbrent la musique vivante : de la variété française, du folklore, de la pop ou encore du rock…

Cette fête permet à tous, enfants, familles, jeunes et moins jeunes, de découvrir, d’apprécier et de partager la musique sous toutes ses formes. La Ville de Saint-Jean et les associations culturelles partenaires s’animent pour fêter cette manifestation populaire, annonciatrice de l’arrivée de l’été.

Ambiance garantie !

Une buvette-restauration sera proposée, sur place, dès 18h00. Programme disponible dès le mois de mai sur le site. Les Granges 33 ter route d'Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

