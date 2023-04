Fête des Granges Les Granges Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fête des Granges Les Granges, 3 juin 2023, Saint-Jean. Fête des Granges Samedi 3 juin, 17h00 Les Granges « A VOUS DE JOUER ! » Déco, mise en bouche… Une préparation collective de la soirée. LA BATUCADA DE L’IME AUTAN VAL FLEURI Ensemble de percussionnistes constitué d’une vingtaine de musiciens dont les jeunes de l’IME de Colomiers et Mons qui jouent des rythmes inspirés de la Samba brésilienne. SPECTACLE « PROYECTO X » – CIE SILÈRE ARTS Saint-Jean accueille la Compagnie Catalane Silère Art en partenariat avec l’Usine de Tournefeuille. Une co-programmation qui s’inscrit dans la deuxième édition d’EXIT, un évènement culturel métropolitain et régional. Ce spectacle itinérant tend à transformer l’espace urbain en terrain de jeu. Des cubes gonflables surgissent de façon inattendue tout au long du parcours, invitant le public à jouer, les déplacer, réagir avec ou contre eux, ou simplement les observer. « URBAN GUINGUETTE » Embarquez vos amis, voisins, familles… profitez d’une soirée de détente au rythme des animations : karaoké, démonstration de danse, atelier MJC, foodtrucks ou pique-nique sortis du panier en toute simplicité ! Les Granges 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

