Saint-Jean

Les Granges 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2023/02/Flyer-Ville-pour-tous-2023-verso.jpg”}]

MEDIATHEQUE

Exposition « JOUONS ! » :

Ensemble, considérons nos talents !

Collectif Le petit cowboy

Présentation de ressources proposées par le Pôle L’oeil et la lettre de la Médiathèque José Cabanis : Livres tactiles, documents en braille, livres adaptés aux troubles DYS, documents en langue des signes, jeux…

Venez découvrir et manipuler un éventail de ressources adapté aux personnes confrontées à divers handicaps.

Découverte d’applications préventives et ludiques

Testez une sélection de jeux sur tablette proposant différente manière de sensibiliser au handicap.

Qu’elles soient adaptées aux personnes en situation de handicap, favorisent la compréhension d’un trouble, aident les accompagnants ou permettent de jouer des personnages porteur de handicaps, chaque application à sa particularité !

PASSERELLE

Exposition proposée par les résidants du Foyer d’Accueil Médicalisé Fond Peyré

Concours de dessins en accès libre autour du thème « Dessine-moi une maison »

LUDOTHEQUE

Découvrez une sélection de jeux pour les enfants porteurs de troubles DYS.

Présentation par l’association Autismo de jeux inclusifs et de sensibilisation pour mieux accompagner le trouble autistique.

Venez échanger et apprendre à jouer Ludo-pédagothèque d’Autismo.

L’ATELIER

Présentation de la Handi’mallette© de LADAPT

Changer le regard, faire évoluer les mentalités, rompre les préjugés : Cela commence dès le plus jeune âge !

En sensibilisant les jeunes au handicap, la Handi’Mallette© participe à poser les bases d’une société plus inclusive.

Les jeunes d’aujourd’hui seront les adultes de demain !

CAFE DES GRANGES ET FAB’LAB

Cuisiner c’est partager !

Deux ateliers pour réaliser un apéritif partagé à l’issue du forum.

De 16h à 17h et de 17h à 18h.

Découverte d’outils numériques, lunettes à réalité virtuelle

Présentation de la tablette Hosea

« Utilisé par les thérapeutes de l’EAM Fond Peyre , la table HOSEA a été développée en collaboration avec des

ergothérapeutes, cette table est un auxiliaire médical qui permet aux personnes présentant des troubles cognitifs

de retrouver plus facilement leur autonomie. La table tactile HOSEA a été développée pour assister les professionnels

de la réadaptation à une rééducation des patients au quotidien, leur permettant de préserver et développer

leur indépendance et leur autonomie dans leur environnement habituel. »

« Le FabLab CréaTech ouvre ses portes pour une visite ludique sur les possibilités de fabrication sur mesure et

adaptées aux handicaps. Une expérience immersive en réalité virtuelle sera aussi proposée pour découvrir des

applications pour s’évader ou avoir le ressenti d’une personne en situation de handicap. »

ESPACE SENIORS

Partenaires / exposants / temps d’information, de sensibilisation et d’initiation

17h30 : Table Ronde sur l’Habitat Inclusif et témoignages

Démonstration et initiation d’Handicheerleading

PARVIS

Handi Basket

Autismo : parcours psychomoteur

LADAPT : parcours de canne blanche

Mairie de Toulouse / Domaine Handicap, Accessibilité & Vie Sociale : Présentation d la valise de sensibilisation

BOOM pour mélomanes malentendants ((Découverte des gilets vibrants de 15h30 à 18h30)

Concours d’affiches des ALAE : votez pour votre création préférée !



2023-03-11T15:30:00+01:00

2023-03-11T21:30:00+01:00