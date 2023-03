Les Granges ouvertes Menetou-Salon Catégories d’Évènement: Cher

Menetou-Salon

Les Granges ouvertes, 14 août 2023, Menetou-Salon . Les Granges ouvertes Rue de la Croix Saint-Étienne Menetou-Salon Cher

2023-08-14 – 2023-08-15 Menetou-Salon

Cher L’association MSEF (Menetou-Salon En Fête) organise une grande brocante sur 2 jours. Grande brocante dans les granges et à la salle des fêtes associationmsef@orange.fr +33 2 48 64 81 71 Les Granges ouvertes

Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Rue de la Croix Saint-Étienne Menetou-Salon Cher Ville Menetou-Salon Departement Cher Lieu Ville Menetou-Salon

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon /

Les Granges ouvertes 2023-08-14 was last modified: by Les Granges ouvertes Menetou-Salon 14 août 2023 cher Menetou-Salon Rue de la Croix Saint-Étienne Menetou-Salon Cher

Menetou-Salon Cher