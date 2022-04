“Les granges ouvertes” – grande brocante Menetou-Salon Menetou-Salon Catégories d’évènement: Cher

“Les granges ouvertes” – grande brocante Menetou-Salon, 14 août 2022, Menetou-Salon. “Les granges ouvertes” – grande brocante Menetou-Salon

2022-08-14 15:00:00 – 2022-08-15 20:00:00

Menetou-Salon Cher L’association MSEF (Menetou-Salon En Fête) organise une grande brocante sur 2 jours. “Les granges ouvertes” – grande brocante sur Menetou-Salon associationmsef@orange.fr +33 2 48 64 81 71 L’association MSEF (Menetou-Salon En Fête) organise une grande brocante sur 2 jours. ©Patrice Regnier

