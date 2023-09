Observation des oiseaux migrateurs depuis les Granges-Narboz Les Granges-Narboz Granges-Narboz Catégories d’Évènement: Doubs

Observation des oiseaux migrateurs depuis les Granges-Narboz
Dimanche 8 octobre, 09h00
Gratuit
Venez découvrir et observer durant une matinée le passage des oiseaux migrateurs en route vers le sud depuis le Gros Crêt !

Rdv à 9h devant l’église des Granges-l’Eglise.

Renseignements : 03 81 39 37 79 – dominique.michelat@wanadoo.fr

Si vous en avez, pensez à vos lunettes de soleil, votre chapeau et vos jumelles.

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

