Geocaching & insectes, des trésors à notre portée ! Samedi 29 avril, 14h30 Les Granges de Port-Royal Magny-les-Hameaux Le géocaching, cette pratique qui consiste à retrouver des petits trésors dissimulés autour de nous, nous permettra de découvrir les insectes qui eux-mêmes… se cachent ! Une occasion ludique de se familiariser avec ces petits animaux et chercher ensemble des trésors. Si possible, téléchargez l'application Geocaching ou C:Geo (gratuite) en amont. À partir de 5 ans (enfants accompagnés).

2023-04-29T14:30:00+02:00 – 2023-04-29T16:30:00+02:00

2023-04-29T14:30:00+02:00 – 2023-04-29T16:30:00+02:00 geocaching insectes François Lasserre

