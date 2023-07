Brocante & vide-grenier Les Granges de Mézels Vayrac, 20 août 2023, Vayrac.

Vayrac,Lot

L’association Mézels Patrimoine et Mémoire organise son vide-grenier.

2023-08-20 08:30:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. EUR.

Les Granges de Mézels Route des granges Parking 3

Vayrac 46110 Lot Occitanie



The Mézels Patrimoine et Mémoire association organizes its garage sale

La asociación Mézels Patrimoine et Mémoire organiza su venta de garaje

Der Verein Mézels Patrimoine et Mémoire organisiert seinen Flohmarkt

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vallée de la Dordogne