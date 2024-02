Les Grands Yeux La Gaîté Lyrique Paris, samedi 9 mars 2024.

Les Grands Yeux Le festival du documentaire pour petits et grands enfants s’installe à la Gaîté Lyrique ! Au programme : deux jours de projections, d’ateliers, d’écoutes et bien sûr de goûters. 9 et 10 mars La Gaîté Lyrique Projections en accès libre, ateliers sur réservation

À une époque où l’on aimerait que les téléphones et autres tablettes disparaissent des mains de nos enfants, Les Grands Yeux fait le pari d’un festival montrant qu’il n’y a pas que des mauvais écrans. Pour cette 1ère édition à la Gaîté Lyrique, Les Grands Yeux nous fait voyager dans les secrets des fonds marins ou aux quatre coins de l’Europe pour scruter une jeunesse si diverse. Le festival nous questionne sur l’infiniment petit et nous fait découvrir des métiers hors du commun. C’est ce merveilleux va-et-vient entre des cultures éloignées et des sentiments familiers que le format du documentaire permet.

Chaque film est une sorte de voyage immobile qui donne aux enfants un goût pour la découverte et une soif de connaissance, au-delà des savoirs de l’école. Les Grands Yeux, c’est un vrai festival avec une sélection de films documentaires européens proposés par ARTE et la Halle Tropisme (Montpellier), un jury d’enfants, des prix décernés, des ateliers pour décrypter les images, des goûters d’écoute et des rencontres avec des professionnel·les du cinéma. De quoi créer des vocations !

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

