Les grands voisins, la cité rêvée Lepuix, 4 novembre 2021, Lepuix.

Les grands voisins, la cité rêvée 2021-11-04 20:00:00 – 2021-11-04 Salle communale 57 rue de la charrière

Lepuix Territoire-de-Belfort Lepuix

EUR Pendant plus de deux ans, Bastien Simon s’est immergé, caméra à l’épaule, dans l’expérience sociale à ciel ouvert des Grands Voisins. Il y suit Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien, et d’autres résidents venus de tous horizons qui s’organisent pour donner naissance à une utopie moderne en plein cœur de Paris, un village solidaire de près de 2000 personnes : Les Grands Voisins.

À travers leurs trajectoires et celles des membres fondateurs du lieu, le film interroge notre désir et notre capacité à inventer d’autres manières de vivre ensemble. Que retiendrons-nous de cette expérience collective éphémère ? Pourra-t-elle perdurer, essaimer, résonner ailleurs ?

Séance en présence du réalisateur Bastien Simon. Sur réservation en ligne

