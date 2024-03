LES GRANDS VINS DU TERROIR « DÎNER ACCORD METS VINS » Faugères, vendredi 26 avril 2024.

Dîner accord mets et vins à 19h00, avec un vigneron de Faugères (6 plats gastronomiques et 6 vins). Echange avec le vigneron, présentation du domaine et de chaque cuvée dégustée. Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26

104 Route de Pézenas

Faugères 34600 Hérault Occitanie

