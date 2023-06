Les Nantis, saynètes satiriques Les Grands Thermes Châtel-Guyon Catégories d’Évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme Les Nantis, saynètes satiriques Les Grands Thermes Châtel-Guyon, 6 août 2023, Châtel-Guyon. Les Nantis, saynètes satiriques Dimanche 6 août, 18h00 Les Grands Thermes Comédie grinçante, composée de huit saynètes ou l’absurde se mêle joyeusement à la satire sociale.

Il faut le dire, l’air du temps nous donne parfois comme une irrésistible envie de distribuer de jolies paires de baffes, de se moquer à l’extrême et sans aucune gêne de l’insouciante arrogance de ceux d’en haut, parce qu’à notre goût, mieux vaut toujours rire que pleurer de ce qui nous afflige.

Perchés confortablement tout en haut de leur échelle sociale, nos Nantis ont bien du mal à voir le bas. Certains sont de véritables méchants, d’autres, un rien benêts, s’essaient avec naïveté au moindre mal. Qui sait ? Tous n’y sont peut-être pour rien ? Parce qu’ils sont de grands seigneurs, ils se croient de grands génies. Mais qu’ont-ils fait pour tant de biens ? Durée 1h, à partir de 13 ans Les Grands Thermes Parc thermal, 63140 Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

