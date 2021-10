Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines LES GRANDS SITES DU PATRIMOINE MONDIAL. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Université Ouverte de Versailles, le mardi 25 janvier 2022 à 14:30

PAR LAURENCE MACÉ, HISTORIENNE DE L’ART, PROFESSEUR D’HISTOIRE DE L’ART À L’UNIVERSITÉ DE MARNE-LA-VALLÉE ET AU CNAM.

Sur inscription – Tarif B (Cycle de 6 conférences) : Versaillais : 96.16€ – Non Versaillais : 120.20€

Angkhor : la cité retrouvée. Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T14:30:00 2022-01-25T16:00:00

