Eulmont Église Saint-Rémy Eulmont, Meurthe-et-Moselle Les grands personnages qui ont contribué à l’édification, la rénovation et la sauvegarde de l’église d’Eulmont Église Saint-Rémy Eulmont Catégories d’évènement: Eulmont

Meurthe-et-Moselle

Les grands personnages qui ont contribué à l’édification, la rénovation et la sauvegarde de l’église d’Eulmont Église Saint-Rémy, 17 septembre 2021, Eulmont. Les grands personnages qui ont contribué à l’édification, la rénovation et la sauvegarde de l’église d’Eulmont

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Rémy

### Connus ou moins connus ils ont œuvré pour l’église d’Eulmont depuis le XIVe siècle jusqu’à nos jours. À l’occasion de ce week-end patrimonial, les amis du clocher d’Eulmont vous proposent de découvrir cette année tous les grands personnages connus ou moins connus qui ont contribué à la construction, transformation ou rénovation de l’église d’Eulmont depuis le XIVe siècle jusqu’à nos jours. Au travers d’une exposition et d’une conférence, l’occasion vous sera donnée de (re)découvrir par exemple Emmanuel Héré en chatelain d’Eulmont, Don Calmet en prieur de Lay Saint Christophe ou encore Monseigneur Trouillet, en chanoine bâtisseur, mais aussi la Comtesse Ève du Chaumontois, Anne de Fisson, l’Abbé de Raulin et bien d’autres encore. Dans cette continuité, l’association des Amis du clocher d’Eulmont vous présentera aussi son projet de rénovation de l’Eglise, afin de faire perdurer cette belle chaîne d’efforts et de solidarité au service de la préservation de ce monument. Programme : * confénrece vendredi 17 septembre à 18h30 en l’église Saint-Rémy d’Eulmont * exposition en visite libre tout le week-end de 10h à 18h. _Dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire valide à présenter à l’entrée)._

Gratuit. Entrée libre. Dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire valide à présenter à l’entrée).

Connus ou moins connus ils ont œuvré pour l’église d’Eulmont depuis le XIVe siècle jusqu’à nos jours. Église Saint-Rémy rue du Château, 54690 Eulmont Eulmont Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eulmont, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Église Saint-Rémy Adresse rue du Château, 54690 Eulmont Ville Eulmont lieuville Église Saint-Rémy Eulmont