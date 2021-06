Saint-Cloud Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Les grands personnages du domaine national de Saint-Cloud Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Au cours d’une déambulation sur les terrasses et le petit parc, quinze panneaux permettront aux visiteurs de découvrir quinze grands personnages qui ont marqué le domaine national de Saint-Cloud, sur le plan historique ou architectural, de Marie-Antoinette à André Le Nôtre, de Philippe d’Orléans à Antoine Le Pautre.

Animation libre, droit d’entrée véhicule payant

Exposition en plein air sur les terrasses de l’ancien château Domaine national de Saint-Cloud Avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

