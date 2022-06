Les grands-parents au Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les grands-parents au Muséum Muséum d'Histoire Naturelle, 5 juillet 2022, Nantes.

Horaire : 16:00 18:00

Gratuit : oui Enfants et grands-parents Visiter un musée avec ses petits-enfants (2-10 ans) : vous n’osez pas ? Et pourtant !Les médiateurs du muséum vous accueillent pour vous faire découvrir les différentes galeries et la nouvelle exposition temporaire « Océan, une plongée insolite ».Ils répondront à vos questions et partageront avec vous leurs trucs et astuces pour rendre votre visite ludique et pleine de complicité. Animation exceptionnellement gratuite sur réservation au 02 40 41 55 00 Durée : 2h Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

Muséum d'Histoire Naturelle
Adresse 12 Rue Voltaire
Ville Nantes

