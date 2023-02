Nuit de la Chouette Les Grands Murcins Arcon Catégories d’Évènement: Arçon

Loire

Nuit de la Chouette Les Grands Murcins, 4 mars 2023, Arcon. Nuit de la Chouette Samedi 4 mars, 19h00 Les Grands Murcins

Gratuit – Inscription obligatoire

Découvrez les rapaces nocturnes présents aux alentours du domaine des Grands Murcins. Les Grands Murcins 42370 ARCON Arcon 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Découvrez les rapaces nocturnes présents aux alentours du domaine des Grands Murcins. Après une présentation des espèces en salle, si la météo le permet, vous partirez pour une petite balade nocturne pour tenter d’écouter la chouette hulotte et le hibou moyen-duc !

