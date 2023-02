Les grands mays de Notre-Dame de Paris (1630-1707) La Cave aux Huiles Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les grands mays de Notre-Dame de Paris (1630-1707) La Cave aux Huiles, 11 mars 2023, Aix-en-Provence . Les grands mays de Notre-Dame de Paris (1630-1707) 34 place des Martyrs de la Résistance La Cave aux Huiles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone La Cave aux Huiles 34 place des Martyrs de la Résistance

2023-03-11 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-11 16:30:00 16:30:00

La Cave aux Huiles 34 place des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR Offerts annuellement de 1630 à 1707, ils constituèrent une série majeure pour

l’histoire des tableaux et la première exposition permanente publique de peinture française. Ils furent malheureusement dispersés à la Révolution et mis à l’écart à l’époque de Viollet-le-Duc.

A l’heure du renouvellement des recherches nouvelles sur Notre-Dame de Paris, cette conférence invite à leur redécouverte et propose d’expliquer ce que représentaient ces tableaux sous l’Ancien Régime.



Delphine Bastet est docteur en histoire de l’art, qualifiée au titre de maître de conférence en histoire de l’art et attachée de conservation du Patrimoine. Après avoir travaillé au Museon Arlaten à Arles de 2008 à 2018, elle a été en charge de la production des expositions au musée Granet jusqu’en 2022 et travaille désormais à la direction du Patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence. Sa thèse a été publiée aux éditons Arthena en 2021. Delphine Bastet propose une redécouverte des grands tableaux qui ornèrent Notre-Dame de Paris aux XVII et XVIIIe siècles. Association Cathédrale Vivante La Cave aux Huiles 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone La Cave aux Huiles 34 place des Martyrs de la Résistance Ville Aix-en-Provence lieuville La Cave aux Huiles 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhone

Les grands mays de Notre-Dame de Paris (1630-1707) La Cave aux Huiles 2023-03-11 was last modified: by Les grands mays de Notre-Dame de Paris (1630-1707) La Cave aux Huiles Aix-en-Provence 11 mars 2023 34 place des Martyrs de la Résistance La Cave aux Huiles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône La Cave aux Huiles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone