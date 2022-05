Les grands marmitons chez Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye, 28 mai 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Les grands marmitons chez Colette Maison de Colette 8, rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

2022-05-28 – 2022-05-28 Maison de Colette 8, rue Colette

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye

La maison de Colette fut pour la jeune Gabrielle le lieu de tous les apprentissages. Couleurs, odeurs, saveurs, elle y fait provision d’impressions et de mots qui, plus tard, nourriront son œuvre. Grâce à la passion et au savoir-faire d’Isabelle Géraud, habituée des ateliers culinaires, les participants sont invités à redécouvrir l’œuvre de la grande écrivaine à travers les mets de son enfance.

Réservation obligatoire.

contact@maisondecolette.fr +33 3 86 44 44 05

La maison de Colette fut pour la jeune Gabrielle le lieu de tous les apprentissages. Couleurs, odeurs, saveurs, elle y fait provision d’impressions et de mots qui, plus tard, nourriront son œuvre. Grâce à la passion et au savoir-faire d’Isabelle Géraud, habituée des ateliers culinaires, les participants sont invités à redécouvrir l’œuvre de la grande écrivaine à travers les mets de son enfance.

Réservation obligatoire.

Maison de Colette

Maison de Colette 8, rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2022-04-19 par