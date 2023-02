LES GRANDS INTERPRETES – SAISON MUSICALE HALLE AUX GRAINS TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'association Les Grands Interprètes (L-R-22-1691/L-R-22-1692) présente ce concert KHATIA BUNIATISHVILI
Les gardiens du temple frémissent devant ses appas. Les bigotes en avalent leur chapelet. Les grands prêtres prononcent des anathèmes quand ses doigts tirent la queue du diable. Pourtant, on raconte qu'au ciel les anges aiment écouter Khatia Buniatishvili et que Saint Pierre laisse faire en souriant.
Programme : Oeuvres de : Bach – Mozart – Chopin – Liszt – Rachmaninov – Prokofiev
Réservation PMR : 05 61 21 09 00.
HALLE AUX GRAINS TOULOUSE
1 Place Dupuy
Haute-Garonne
17 février 2023, 20:00
Tarif : 22.0 à 101.2 euros.

