du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Galerie Le 33 mai

Exposition collective en nocturne autour des grands noms de la littérature. “Aimons-nous, aimons encore !”

Entrée libre

Rencontres d’artistes autour des noms de la littérature Galerie Le 33 mai 21 rue Le Regrattier 75004 Paris Paris Quartier Les Îles

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T23:59:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T23:59:00;2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T19:00:00 2022-01-23T23:59:00

