Les Grands Feux de La Borne Henrichemont, 22 octobre 2022, Henrichemont.

Les Grands Feux de La Borne Henrichemont

2022-10-22 – 2022-10-30

Henrichemont Cher Henrichemont

Pour cette nouvelle édition des Grands Feux, l’association Céramique La Borne (ACLB) et le Centre de céramique contemporaine La Borne ont choisi d’explorer l’esprit de La Borne. Selon la tradition des céramistes Bornois, les échanges professionnels prennent place autour des fours à bois en cuisson.

Cette année, la programmation des Grands Feux offre à chacun la possibilité d’expérimenter la pratique de la céramique et la vie à La Borne en privilégiant la richesse des échanges et la qualité des relations. Une expérience de la terre et du feu à ne pas rater !

Pendant toute une semaine, venez assister aux enfournements et cuissons de 18 fours à La Borne et alentours. Profitez de notre offre séjour pendant cet événement, connectez-vous sur le notre site, Berry Province dans la rubrique ” séjours clé en main”.

contact@laborne.org +33 2 48 26 96 21 https://www.laborne.org/fr/grands-feux/

©Terres du Haut Berry

Henrichemont

