Les grands explorateurs “par Osiris” Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Les grands explorateurs “par Osiris” Besançon, 6 février 2023, Besançon . Les grands explorateurs “par Osiris” 1 Place de la Révolution Musée des Beaux Arts et d’Archéologie Besançon Doubs Musée des Beaux Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution

2023-02-06 – 2023-02-06

Musée des Beaux Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution

Besançon

Doubs Vacances aux musées ! Pour les 7-12 ans. « Par Osiris! » – Visite-atelier hiéroglyphes

Découverte de l’Egypte ancienne et de son écriture si particulière, le hiéroglyphe. Expérimentation en atelier, au calame sur papyrus. Réservation obligatoire par mail ou téléphone. Musée des Beaux Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs Musée des Beaux Arts et d'Archéologie 1 Place de la Révolution Ville Besançon lieuville Musée des Beaux Arts et d'Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Les grands explorateurs “par Osiris” Besançon 2023-02-06 was last modified: by Les grands explorateurs “par Osiris” Besançon Besançon 6 février 2023 1 Place de la Révolution Musée des Beaux arts et d'Archéologie Besançon Doubs Besançon Doubs

Besançon Doubs