du mercredi 30 juin au lundi 16 août à JARDIN BOTANIQUE Bastide

Aux 18ème et 19ème siècles, de grandes expéditions partent d’Europe à la découverte de notre planète. Il s’agissait de mieux connaître la géographie de notre monde, de découvrir des peuples aux cultures inconnues, des écosystèmes jamais observés dans nos campagnes mais aussi des plantes utiles à l’homme. Ces endroits au climat chaud et humide étaient souvent décrits par les explorateurs comme le paradis sur Terre. En famille, venez vivre les aventures de ces explorateurs et partez à la découverte de ces grandes expéditions au cœur de la nature sauvage.

5 €

JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T16:00:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T16:00:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T16:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T16:00:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T16:30:00

