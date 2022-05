Les Grands Espaces en Jazz : Le Vigan Le Vigan, 3 juin 2022, Le Vigan.

Les Grands Espaces en Jazz : Le Vigan Route de la Moliere Espace Jean Carmet Le Vigan

2022-06-03 – 2022-06-05 Route de la Moliere Espace Jean Carmet

Le Vigan Lot

10 EUR Ven. 3 juin 20h30

BENJAMIN BOBENRIETH NAHIA’ S SOUL

Benjamin BOBENRIETH (guitares, compositions) / Raphaël Tristan JOUAVILLE (violon, compositions) / Vincent HEMERY (contrebasse, compositions) / Benjamin NAUD (batterie) / Ludovic MACHANE (guitare rythmique)

Au travers de ce nouveau projet et de ce nouvel album, Benjamin BOBENRIETH a souhaité ouvrir un nouvel univers, sensible et envoutant. Cette nouvelle en formule quintet apporte cohérence et densité à une musique où l’écriture est une vrais source d’inspiration et de liberté jubilatoire.

Sam. 4 juin 20h30

FESTEN

Damien FLEAU (Saxophones) / Maxime FLEAU (Batterie) / Oliver DEGABRIELE (Basse) / Jean KAPSA (Piano)

FESTEN tente de s’affranchir des structures et des normes au nom d’un discours brut, réaliste, presque nerveux. Du Jazz donc, mais qui aurait succombé aux âpres séductions du rock’n’roll, qui aurait assumé son adolescence pour la resservir dans des compositions toutes aussi originales qu’énergiques.

Dim. 5 juin 19h00

SIMON DENIZART NOMAD

Simon DENIZART (compositions, piano) / Elli MILLER MABOUNGOU (calebasse, percussions)

Nommé en 2017 et 2018 à l’ADISQ dans la catégorie Album Jazz de l’année. Son association et l’histoire qui le lie au magnifique percussionniste canadien Elli MILLER MABOUNGOU, rend une musique sensible, énergisante, parsemée de mélodies subtiles … une émotion très troublante.

Dans le cadre de la manifestation les Grands Espaces, Jazz à gogo pendant 3 soirées à l’Espace Jean Carmet !

+33 6 30 09 28 55

Label Laborie Jazz

dernière mise à jour : 2022-05-17 par