de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant tarif : 12 € / adhérent : 7 € (Billetterie prochainement en ligne) Les Grands Entretiens se proposent de remonter le temps pour faire revivre avec brio des rencontres avec les figures littéraires du XXe siècle. Les Grands Entretiens se proposent de remonter le temps pour faire revivre avec brio des rencontres avec les figures littéraires du XXe siècle. À chaque opus, deux interviews, un auteur et une autrice, qui se livrent sur leur art, bien sûr, mais aussi sur petites choses de leurs existences, donnant ainsi toute la saveur à ces face-à-face où se dévoile l’homme et la femme derrière l’œuvre. Ce soir, seront soumis aux questions de l’interviewer, Françoise Sagan & Georges Simenon. Lecture mise en scène par Fanny Zeller, Clément Beauvoir & Olivier Berhault Dans le cadre du festival les Traversées du Marais La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 Paris Contact : https://maisondelapoesieparis.com/programme/les-grands-entretiens-francoise-sagan-georges-simenon/ https://www.facebook.com/maisondelapoesieparis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/maisondelapoesieparis/?locale=fr_FR https://maisondelapoesieparis.com/programme/les-grands-entretiens-francoise-sagan-georges-simenon/

Françoise Sagan © DR – Georges Simenon © Wikicommons

