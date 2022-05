Les grands entretiens des Franciscaines : Frédéric Encel s’entretient avec Raphael Enthoven

Frédéric Encel s'entretient avec Raphaël Enthoven, professeur de philosophie, écrivain, philosophe & producteur radio, autour de son dernier livre Krasnaia. S'inspirant en 2022 de La Ferme des animaux, célèbre roman de George Orwell, le nouvel ouvrage de Raphaël Enthoven oscille entre l'essai philosophique et le roman policier. Dénonçant nos contradictions, il éclaire brillamment les impasses de notre temps !

