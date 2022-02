Les grands entretiens des Franciscaines : Frédéric Encel s’entretient avec Rachel Khan Deauville, 26 juin 2022, Deauville.

Les grands entretiens des Franciscaines : Frédéric Encel s’entretient avec Rachel Khan La Chapelle 145B avenue de la République Deauville

2022-06-26 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-26 La Chapelle 145B avenue de la République

Deauville Calvados

Danseuse classique, championne de France d’athlétisme, juriste en droit public international, Rachel Khan mène des travaux sur les droits fondamentaux et le principe de non-discrimination.

En 2009 elle intègre le cabinet du Président de la Région Île-de-France, en tant que conseillère culture. Elle est nommée en 2013, par la maison Blanche au programme « international leaders ».

Comédienne au cinéma, à la télé et au théâtre, scénariste et auteure du roman « Les grandes et les petites choses » ed. Anne Carrière, elle participe à l’ouvrage « Noire n’est pas mon métier », ed. du Seuil, (2018) qui donnera lieu à la montée des marches à Cannes pour un cinéma ouvert. En 2019, elle devient Directrice Générale de l’association 1 000 Visages. Présidente de la commission jeunesse et sport de la LICRA. En 2020, elle est nommée co-Directrice de La Place, centre culturel HIP HOP de la ville de Paris. Responsable des pages « culture » dans le journal Franc-Tireur, elle intervient régulièrement sur LCI, I24 et RCJ. « Racée », son essai paru en mars 2021 aux éditions de l’Observatoire a reçu le Prix du livre politique 2021

La Chapelle 145B avenue de la République Deauville

