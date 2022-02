Les grands entretiens des Franciscaines : Frédéric Encel invite Raphaël Enthoven Deauville, 29 mai 2022, Deauville.

Les grands entretiens des Franciscaines : Frédéric Encel invite Raphaël Enthoven La Chapelle 145B avenue de la République Deauville

2022-05-29 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-29 La Chapelle 145B avenue de la République

Deauville Calvados

S’inspirant en 2022 de « La Ferme des animaux », célèbre roman de George Orwell, le nouvel ouvrage de Raphaël Enthoven oscille entre l’essai philosophique et le roman policier. Dénonçant nos contradictions, il éclaire brillamment les impasses de notre temps.

Bienvenue à Krasnaia, un monde parfait… fait par les animaux. Ici, pas de guerre. Mais pas de paix non plus. Mieux : ce qu’on appelle la Concorde.

Plus de délit, plus de crime : si le renard a mangé la poule, c’est qu’il avait faim… Dans cette société qui ressemble beaucoup à une jungle, un cheval féru de politique, Vladimir, tente constamment d’apaiser les esprits, et de se faire réélire… Parce qu’il s’inspire autant de George Orwell que de Jean de la Fontaine, le nouveau livre de Raphaël Enthoven déjoue toutes les interprétations. Entre l’essai philosophique et le roman policier, entre l’exercice d’admiration et la dénonciation de notre propre société, qui rêve d’une universalité impossible, et qui se complait dans mille excuses sociologiques.

Raphaël Enthoven est professeur de philosophie, et écrivain. Philosophe il est l’un des 5 cofondateurs de l’Université Populaire de Michel Onfray. Enseignant à Sciences Po et à Polytechnique il a été producteur radio sur France Culture et Europe 1 ainsi que sur Arte.

S’inspirant en 2022 de « La Ferme des animaux », célèbre roman de George Orwell, le nouvel ouvrage de Raphaël Enthoven oscille entre l’essai philosophique et le roman policier. Dénonçant nos contradictions, il éclaire brillamment les impasses de notre…

S’inspirant en 2022 de « La Ferme des animaux », célèbre roman de George Orwell, le nouvel ouvrage de Raphaël Enthoven oscille entre l’essai philosophique et le roman policier. Dénonçant nos contradictions, il éclaire brillamment les impasses de notre temps.

Bienvenue à Krasnaia, un monde parfait… fait par les animaux. Ici, pas de guerre. Mais pas de paix non plus. Mieux : ce qu’on appelle la Concorde.

Plus de délit, plus de crime : si le renard a mangé la poule, c’est qu’il avait faim… Dans cette société qui ressemble beaucoup à une jungle, un cheval féru de politique, Vladimir, tente constamment d’apaiser les esprits, et de se faire réélire… Parce qu’il s’inspire autant de George Orwell que de Jean de la Fontaine, le nouveau livre de Raphaël Enthoven déjoue toutes les interprétations. Entre l’essai philosophique et le roman policier, entre l’exercice d’admiration et la dénonciation de notre propre société, qui rêve d’une universalité impossible, et qui se complait dans mille excuses sociologiques.

Raphaël Enthoven est professeur de philosophie, et écrivain. Philosophe il est l’un des 5 cofondateurs de l’Université Populaire de Michel Onfray. Enseignant à Sciences Po et à Polytechnique il a été producteur radio sur France Culture et Europe 1 ainsi que sur Arte.

La Chapelle 145B avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-02-04 par