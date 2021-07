Les Grands ensembles du Grand Quadrilatère de Bobigny Hôpital Avicenne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bobigny.

Les Grands ensembles du Grand Quadrilatère de Bobigny

Hôpital Avicenne, le samedi 18 septembre à 10:00

Grande traversée du « secteur Bobigny-Pantin » depuis la cité Grémillon jusqu’aux Courtillières, en passant par les cités de l’Étoile et du Pont de Pierre. Emblématiques des grands ensembles des années 1950 et, depuis, de leur réhabilitation, ces cités bénéficient, pour partie, d’une reconnaissance patrimoniale, matérialisée par l’obtention du label « Patrimoine du XXe siècle » en 2008, à l’issue d’une polémique entamée avec les Courtillières et poursuivie avec l’Étoile. Plus discrètes, Grémillon et Pont de Pierre ont été réhabilitées par Catherine Tricot. Par Benoît Pouvreau, chargé d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis

Sur inscription. Prévoir des chaussures confortables pour la marche.

Hôpital Avicenne 125 rue de Stalingrad 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00