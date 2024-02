Les grands duos pour violon et violoncelle Hambye, mercredi 31 juillet 2024.

Les grands duos pour violon et violoncelle Hambye Manche

Stéphane Tran Ngoc, violoniste de renommée internationale et violon solo des Danisch Chambers Players, a des attaches familiales à Villedieu-les-Poêles.

Depuis plusieurs années, il organise en collaboration avec l’association de sauvegarde des 2 églises le festival des 2 églises, où il se produit en petite formation avec ses amis musiciens.

En 2024, l’abbaye de Hambye a le privilège d’accueillir l’un de ces concerts d’exception en partenariat avec le festival.

Pour cette occasion spéciale, Stéphane Tran Ngoc convie le violoncelliste Frédéric Audibert à se joindre à lui pour interpréter un programme dédié aux grands duos pour violon et violoncelle du début du XXe siècle, comprenant des œuvres de Ravel, Glière, Kodaly et Alvorsen.

Un moment musical magnifique en perspective.

Sur réservation.

Début : 2024-07-31 18:30:00

fin : 2024-07-31

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

