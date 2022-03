Les Grands Débats d’Université Paris Cité hors-série – Ukraine, de l’indépendance à la guerre… et après ? Université Paris Cité – Campus les Grands Moulins – Amphithéâtre Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le lundi 11 avril 2022

de 17h00 à 18h30

gratuit

Les Grands Débats d’Université Paris Cité vous proposent ce mois-ci un débat hors-série sur les événements actuels en Ukraine, le 11 avril à 17h. Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine. Cet évènement intervient 31 ans après la dislocation de l’URSS et l’indépendance de l’Ukraine. Résultat d’une montée progressive des tensions, cette guerre est pour Vladimir Poutine justifiée par l’affirmation que « Russes et Ukrainiens sont un seul peuple ». Les rapports entre ces deux nations sont pourtant historiquement plus complexes. Pour expliquer les racines, les ressorts et les réactions des autres pays et institutions, notamment européennes, les Grands Débats accueillent Sophie Coeuré, historienne et spécialiste de la Russie. Avec elle, Anne-Thida Norodom, professeure de droit et spécialiste en droit international, nous donnera son éclairage sur les enjeux juridiques de cette guerre. Avec : Sophie Coeuré, professeure d’histoire contemporaine à Université Paris Cité

professeure d’histoire contemporaine à Université Paris Cité Anne-Thida Norodom, professeure de droit public à Université Paris Cité, secrétaire générale de la Société française pour le droit international Un échange animé par Antoine Cazé, professeur de littérature américaine, vice-président International d’Université Paris Cité. Université Paris Cité – Campus les Grands Moulins – Amphithéâtre Buffon 15 Rue Hélène Brion Paris 75013 Contact : universite-ouverte@u-paris.fr https://u-paris.fr/lgd-hors-serie-ukraine-de-lindependance-a-la-guerre-et-apres/ Conférence;Histoire;Sciences

