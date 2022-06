Les Grands Débats d’Université Paris Cité #8 – Espace : du tourisme à la colonisation ? Amphithéâtre Buffon, 13 juin 2022, Paris.

Le lundi 13 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Le 13 juin prochain, les Grands Débats d’Université Paris Cité s’intéresseront au tourisme spatial. Pour en parler, nous recevrons Sylvain Chaty, astrophysicien et professeur à Université Paris Cité, et Florence Porcel, experte en vulgarisation scientifique spécialisée dans le spatial.

En 2021, trois milliardaires, le britannique Richard Branson et les américains Jeff Bezos et Elon Musk, relancent la course au tourisme spatial, en embarquant des touristes fortunés, sans formation d’astronaute, en orbite terrestre basse. 20 ans plus tôt, l’homme d’affaire californien Dennis Tito avait ouvert la voie avec un séjour dans la Station Spatiale Internationale, devenant ainsi le premier « touriste spatial ».

Pourtant, l’histoire du tourisme spatial remonte bien plus loin que ces récentes tentatives, s’inscrivant dans une histoire plus riche, plus longue, celle de la conquête spatiale. Toutefois, cette volonté de démocratiser cette nouvelle forme de tourisme nous interroge sur l’utilité, voire la futilité, de ce nouveau secteur.

Le tourisme spatial est-il juste un caprice de quelques clients fortunés ? Ou comme d’autres développements, peut-il contribuer à financer l’innovation technologique, et faire avancer la recherche scientifique ?

Avec :

Florence Porcel , experte en vulgarisation scientifique, spécialisée dans le spatial et les sciences de l’univers.

, experte en vulgarisation scientifique, spécialisée dans le spatial et les sciences de l’univers. Sylvain Chaty, astrophysicien, professeur à Université Paris Cité.

Amphithéâtre Buffon 15 Rue Hélène Brion 75013 Paris

Contact : https://u-paris.fr/lgd-juin-espace-du-tourisme-a-la-colonisation/ universite-ouverte@u-paris.fr https://www.billetweb.fr/espace-du-tourisme-a-la-colonisation

Dircom UPC