Le 16 mai prochain, les Grands Débats d’Université Paris Cité s’intéresseront à la relation entre sciences et médias. Pour en parler, nous recevrons Claude Forest, directeur de recherche honoraire à l’Inserm, Université Paris Cité et Nicolas Martin, journaliste, producteur et animateur de La Méthode scientifique sur France Culture. Quand l’épidémie de Covid-19 débute au printemps 2020, la parole scientifique semble être au cœur des débats. Le président de la République lui-même s’en remet aux avis du conseil scientifique créé ex-nihilo et réunissant des experts de toutes les disciplines. Mais rapidement, au rythme des confinements, couvre-feux, polémiques sur l’hydroxychloroquine, pass sanitaires… cette confiance s’effrite, quand le discours des scientfoifiques n’est pas tout simplement vilipendé. Chacun en va de son analyse épidémiologique, et sans grande surprise thèses conspirationnistes et complotisme font florès sur les réseaux sociaux. Comment les scientifiques utilisent-ils les médias pour communiquer sur leurs recherches et quel est le rôle des médias dans cette relation ?La rationalité aurait-elle de moins en moins sa place dans notre quotidien aujourd’hui et faut-il craindre un futur dans lequel la science aurait moins son mot à dire ? Avec : Claude Forest , directeur de recherche honoraire à l’Inserm, Université Paris Cité.

Nicolas Martin, journaliste producteur et animateur de La Méthode scientifique sur France Culture. Un échange animé par le journaliste Paul de Brem.

