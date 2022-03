Les Grands Débats d’Université Paris Cité #6 – Quelle transmission des savoirs ? Amphithéâtre Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Grands Débats d’Université Paris Cité. Ce nouveau rendez-vous mensuel proposé par Université Paris Cité invite le grand public à débattre d’enjeux de société aux côtés d’enseignantes-chercheures et enseignantes-chercheurs, passionnés et passionnants. Moodle, Zoom, ENT… autant d’outils ayant permis d’assurer la continuité pédagogique malgré la pandémie. Du moins est-ce le discours officiel, car qu’en est-il dans les faits pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants depuis plus de deux ans ? Dans l’éducation comme dans la plupart des secteurs, la pandémie pourrait bien n’être qu’un révélateur de changements plus profonds. De l’anecdotique – la distribution d’iPad dans les écoles – au structurel – l’apprentissage individualisé grâce aux outils numériques –, les manières d’apprendre connaissent des changements qu’il nous faut questionner. L’éducation deviendrait-elle un marché comme un autre ? Comment donner à l’école les moyens de relever les défis du futur, de la transition énergétique au développement de l’esprit critique ? Comment envisager la transmission des savoirs sur le long terme ? Avec : Sophie Pène, professeure en sciences de l’information à Université Paris Cité. Spécialiste de la jonction entre apprentissages et numérique, s’intéresse à l’éducation dans le monde d’après, entre quantified self et privatisation du « marché » de l’éducation.

Rodrigo Arenas, essayiste et représentant du principal syndicat de parents d'élèves, la FCPE. Il évoquera notamment les enjeux qu'il détaille dans son essai Dessine-moi un avenir – Plaidoyer pour faire entrer l'école dans le XXIe siècle. Un échange animé par le journaliste Paul de Brem

