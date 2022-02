Les Grands Débats d’Université de Paris #5 Amphithéâtre Buffon, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Le 16 mars, à l’occasion du Mois des égalités, aura lieu le cinquième épisode des Grands Débats d’Université de Paris. Au programme, un échange interdisciplinaire entre Meriem Koual, chirurgienne gynécologue à l’hôpital Européen Georges Pompidou et enseignante-chercheuse à Université de Paris et Delphine Serre, professeure de sociologie du travail et du genre à Université de Paris.

Alors que les femmes sur les dernières décennies ont investi les professions supérieures dans de multiples domaines (droit, médecine, enseignement supérieur…), la pandémie Covid-19 a mis sur le devant de la scène celles qui continuent d’exercer de façon invisible les métiers essentiels du care, toujours mal payés et peu considérés.

Ces inégalités s’expriment sur d’autres plans, notamment au niveau des prises en charge en santé, avec de plus une plus grande susceptibilité des femmes aux risques environnementaux. Où en est-on aujourd’hui de l’égalité femmes hommes dans le monde du travail et de la santé? Quel est le rapport des femmes au travail et comment celui-ci pèse-t-il sur leur santé et vice-versa?

Avec

Meriem Koual , chirurgienne gynécologue à l’hôpital Européen Georges Pompidou et enseignante-chercheuse à Université de Paris.

, chirurgienne gynécologue à l’hôpital Européen Georges Pompidou et enseignante-chercheuse à Université de Paris. Delphine Serre, professeure de sociologie du travail et du genre à Université de Paris .

Un échange animé par le journaliste Paul de Brem

Amphithéâtre Buffon 15 Rue Hélène Brion Paris 75013

Contact : universite-ouverte@u-paris.fr https://u-paris.fr/lgd-mars-egalites-de-genre-1-pas-en-avant-2-pas-en-arriere/

Conférence;Sciences

Date complète :

2022-03-16T19:00:00+01:00_2022-03-16T20:30:00+01:00

Université de Paris