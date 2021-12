Les Grands Débats d’Université de Paris #3 – Sommes-nous en train de perdre la Terre ? Amphithéâtre Buffon, 17 janvier 2022, Paris.

Le 17 janvier prochain, participez au troisième épisode des Grands Débats d’Université de Paris consacrés au Monde d’après. Au programme, un échange interdisciplinaire entre Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnement à Université de Paris et Laurent Tillon, responsable biodiversité de l’Office national des forêts (ONF) et auteur.

Alors que l’exploitation de la nature et la surconsommation ne cessent de s’amplifier d’années en années de plus en plus de voix se font entendre pour refonder notre rapport au vivant et dépasser l’ancienne opposition entre nature et culture. Ce besoin criant de nature est-il l’une des conséquences de la pandémie, ou s’inscrit-il dans une prise de conscience écologique bien plus large ?

En retraçant tel un thriller l’histoire d’un chêne bicentenaire et tous les écosystèmes y étant rattachés, Laurent Tillon dynamite – dans son livre Être un chêne – nos manières habituelles d’habiter la nature. Avec Les Français et la nature et Les combats pour la nature, Valérie Chansigaud ne cesse quant à elle de questionner notre rapport au vivant et sa dimension politique. Serait-on plus sensible à la nature qu’auparavant ? Les Français aiment-ils moins la nature que leurs voisins ? Comment expliquer le succès éditorial des nouveaux penseurs du vivant ? Serions-nous en train de perdre la Terre… ou au contraire de la retrouver ?

Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnement (CNRS / Université de Paris), autrice de Les Français et la nature (Actes Sud, 2017) et Les combats pour la nature (Buchet/Chastel, 2018). Dernier ouvrage paru : Histoire de la domestication animale (Delachaux et Niestlé, 2020)

Laurent Tillon, Responsable biodiversité de l’Office national des forêts (ONF), auteur de Être un chêne (Actes Sud, 2021) et Et si on écoutait la nature ? (Payot, 2018)

Un échange animé par le journaliste Paul de Brem.

