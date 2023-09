Les Grands Curieux – égalité, discrimination, ça veut dire quoi ? Jardin des Orgues de Flandre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Grands Curieux – égalité, discrimination, ça veut dire quoi ? Jardin des Orgues de Flandre Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

.Public enfants. gratuit

Des jeux et activités créatives pour découvrir l’égalité ! A l’occasion de la Semaine de lutte contre les discriminations, l’association Korhom s’installe dans l’espace public pour proposer aux aux enfants de découvrir l’égalité et les notions qui y sont liées : discrimination, stéréotype, préjugé… le tout à travers de nombreux jeux, échanges et activités créatives. L’atelier

des Grands Curieux est un projet

d’éducation aux Droits humains par l’éveil artistique. Retrouvez-nous aux Orgues de Flandre tous les mercredis après-midi, et encore plus souvent pendant les vacances scolaires ! Jardin des Orgues de Flandre 69-95 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : +33620865982 infos@korhom.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064680309832 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064680309832

Korhom Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Jardin des Orgues de Flandre Adresse 69-95 avenue de Flandre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Jardin des Orgues de Flandre Paris latitude longitude 48.8898749877186,2.3753239877407

Jardin des Orgues de Flandre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/