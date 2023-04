Foire de printemps, 1 mai 2023, Les Grands-Chézeaux.

Brocante, antiquités, vide grenier, foire aux plants, présentation d’animaux, produits artisanaux, rémouleur, expositions diverses, manèges, fête foraine, animation par la Banda La Châtelaude, présentation de véhicules de collection et matériels agricoles anciens..

Lundi 2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Les Grands-Chézeaux 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flea market, antiques, garage sale, plant fair, presentation of animals, handicrafts, grinder, various exhibitions, rides, funfair, entertainment by the Banda La Châtelaude, presentation of vintage vehicles and farm equipment.

Rastro, antigüedades, venta de garaje, feria de plantas, exposición de animales, artesanía, molinillo, exposiciones diversas, atracciones, parque de atracciones, animación a cargo de la Banda La Châtelaude, presentación de vehículos de época y material agrícola antiguo.

Trödelmarkt, Antiquitäten, Flohmarkt, Pflanzenmesse, Tierschau, handwerkliche Produkte, Scherenschleifer, verschiedene Ausstellungen, Karussells, Jahrmarkt, Unterhaltung durch die Banda La Châtelaude, Präsentation von Oldtimern und alten landwirtschaftlichen Geräten.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT du Haut Limousin