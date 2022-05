Les Grands Bals par le festival Wazemmes l’Accordéon Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Les Grands Bals de Wazemmes l’Accordéon ont été pensés comme des plateaux festifs dans lesquels se mêlent musique et bons vivants. Après deux ans de pandémie, Wazemmes l’Accordéon invite le groupe fêtiche du Bal du Cheval Blanc, les **ZAZOUS** à enflammer la scène wazemmoise. **Au programme :** – SUR LA SCÈNE EXTÉRIEURE ⬇️ 21H00 : Karaoké Orchestar 22H30 : Les Zazous – SALLE DE SPECTACLE ⬇️ 21H30 : Projet européen “Tremolo Forte” avec Jacarànda et l’Orchestre International du Vetex. 00H45 : Karaoké Orchestar Le DJ Selmarovic animera les changements de plateau avec une thématique Balkans (Y’a du monde au Balkans) – A L’AUBERGE ⬇️ 21H00 : La bande à Paulo Plus d’informations ici : [[https://www.facebook.com/events/498518011761324/](https://www.facebook.com/events/498518011761324/)](https://www.facebook.com/events/498518011761324/) / 0320221259

Gratuit

La nouvelle édition du festival Wazemmes envahit le quartier pour des temps conviviaux et festifs. Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

