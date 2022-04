Les grands ballets par l’Académie Cala Valdés Saint-Pée-sur-Nivelle, 11 juin 2022, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Les grands ballets par l’Académie Cala Valdés Saint-Pée-sur-Nivelle

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

10 10 EUR Venez découvrir les plus beaux extraits de quatre Grands Ballets Classiques. A l’affiche :

Le Lac des Cygnes, chef d’oeuvre de Tchaikovsky, et symbole du ballet Romantique, bouleversant par la grâce et la pureté de ses actes n blancs ;

Coppélia, inspiré du conte d’Hoffmann, qui nous transporte dans un univers joyeux et fantastique ;

La Bayadère, synonyme d’amour impossible et de rêve oriental ;

Don Quichotte, véritable fête de la danse, où la virtuosité étincelante et le charme espagnol participent à créer une œuvre vive et réjouissante.

Interprété par les élèves de l’Académie de Ballet CALA VALDÉS

Chorégraphie et mise en scène : Jennifer et Dennis CALA VALDÉS

Académie Cala Valdés

Saint-Pée-sur-Nivelle

