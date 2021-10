Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Les Grands Amphis : ” Révolution Impériale ” par Vincent Haegele. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Grands Amphis : ” Révolution Impériale ” par Vincent Haegele. Université Ouverte de Versailles, 15 novembre 2021, Versailles. Les Grands Amphis : ” Révolution Impériale ” par Vincent Haegele.

Université Ouverte de Versailles, le lundi 15 novembre à 18:30

_Conférence prononcée par Vincent Haegele, conservateur des bibliothèques de Versailles, archiviste paléographe, docteur en Histoire,Vincent Haegele a publié la Correspondance intégrale,1784-1818 de Napoléon et Joseph Bonaparte ainsi qu’une biographie croisée des deux frères._ La barrière chronologique séparant la Révolution de la période impériale isole deux moments de l’histoire de France. Le « système de famille » des Bonaparte est la clé de voûte de cette Europe reconfigurée par un processus révolutionnaire inachevé. C’est ce que démontre Vincent Haegele à travers un récit vibrant doublé d’une analyse d’une profonde originalité. Il nous entraine sur les théâtres européens les plus variés: Vienne, Berlin, Naples, Madrid, la Russie, jusqu’à la périphérie de l’Empire (Corfou), à travers les parcours des membres de la famille impériale comme de ceux qui les ont suivis ou combattus. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous le lundi 15 novembre 2021 à 18h30 dans l’auditorium de l’UOV

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Les Grands Amphis : Conférence prononcée par Vincent Haegele pour son ouvrage consacré à la ” Révolution impériale “, Edition Passés composés Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T18:30:00 2021-11-15T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles