les grands airs du lyrique

L’Ecrin de Verdure, le dimanche 15 août à 17:00

Les grands airs du lyrique, Gounod, Bizet, Verdi, par Danielle Sainte-Croix au piano et Jean Chiarini Ténor avec jauge réduite dans la salle. Port du masque, distanciations et réservation obligatoire par mail ou par SMS. Dans les jardins de “l’Ecrin de Verdure” au 659 avenue de Mazargue 13009 Marseille, bus 22 et facilité d’accès. Danielle Sainte-Croix : Née à Marseille, diplômée du conservatoire de sa ville puis du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (piano, accompagnement etc.). Danielle Sainte-Croix est concertiste, soliste, et chambriste. Sa Passion pour le chant la conduit de plus en plus à se produire dans les récitals chant et piano avec des chanteurs professionnels en France et à l’étranger. Jean Chriarini : La musique vit de belles rencontres : ainsi avec Jean Golgevit, langage musical, Mireille Bonhomme, chant choral. Grâce à Guy Lacairy, professeur de chant, et Robert Expert contre-ténor, il trouve sa voix. Jean Chiarini joue dans Mireille de Gounod, « La Belle Hélène » d’Offenbach, Traviata de G.Verdi, Carmen de Bizet, etc. Il est soliste de concerts de musique de chambre et musique du monde.

15 €

L’Ecrin de Verdure 659 avenue de mazargues 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



