Oise 13 L’association « Amour d’Enfants Picardie » organise, avec le concours de l’Association Lyriqu’Oise, une soirée à thème sur les grands Airs d’Opéra à l’Abbatiale de Saint-Leu D’esserent le 10 juin 2023 à 20h30. Cette soirée sera festive, avec des acteurs de talent, et solidaire car les bénéfices contribueront au financement des actions sociales de l’association au profit des enfants en situation de handicap. Tarif plein 15€ / Tarif réduit (asso culturelles de Saint-Leu-d’Esserent: 12€ / Tarif enfant (10-14 ans): 13€ / Gratuit – 10 ans

Billetterie en ligne sur Helloasso ou sur place le jour du concert à partir de 19h30.

Renseignements et réservation au 06.52.62.64.52 ou par mail: gerard.fichaux@gmail.com gerard.fichaux@gmail.com +33 6 52 62 64 52 Amour d’Enfants Picardie

