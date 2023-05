Les Grands Airs d’Opéra pour Soprano Eglise Saint Germain des Prés, 20 novembre 2021, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 20h45 à 22h00

.Tout public. payant

Carré or 40 euros

Tarif unique 30 euros

Tarif réduit (étudiants, chômeurs) 20 euros

Ne manquez pas ce récital, composé parmi les extraits d’Opéra les plus connus du répertoire pour Soprano lyrique accompagné par le quatuor à cordes.

Les Grands Airs d’Opéra pour Soprano

Soliste Dominique Magloire

Quatuor à cordes Hélios

Programme

« Ouverture des Noces de Figaro » de Mozart *

« Casta Diva » in Norma de Bellini

« Cujus animam gementem » et « Vidit suum dulcem natum » in Stabat Mater de Pergolèse

« Ave-Maria » de Gounod

« O mio babbino caro » in Gianni Schicchi de Puccini

« Adagio in G Minor » de Albinoni *

« Habanera » in Carmen de Bizet

« E strano…sempre libera » in Traviata de Verdi

« Laudate Dominum » in Les vêpres solennelles de Mozart

« Clair de Lune » de Debussy *

« Ebben ? Ne Andro Lontana » in La Wally de Alfredo Catalani

« Summertime » in Porgy and Bess de Gershwin

* pièces en quatuor à cordes

Texte de Présentation de l’œuvre :

Ce récital, composé parmi les extraits d’Opéra les plus connus du répertoire pour Soprano lyrique, est accompagné par le quatuor à cordes.

Plusieurs œuvres à l’affiche : Carmen de Bizet, l’opéra le plus joué au monde, Les Noces de Figaro de Mozart, Traviata de Verdi, Casta Diva de Bellini, Summertime de Gershwin et bien d’autres compositeurs. Ce programme sera complété par des intermèdes musicaux comme l’«Ave Maria » de Gounod et le Clair de Lune de Debussy.

Texte Hélios:

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris

Contact : http://www.orchestrehelios.com/ 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios/ https://www.facebook.com/orchelios/ https://www.orchestrehelios.com/concerts

Hélios Les Grands Airs d’Opéra pour Soprano