Les Grands Airs d'Opéra pour Mezzo Eglise Saint Germain des Prés, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 20h45 à 22h15

payant

Les Grands Airs d’Opéra pour Mezzo Orchestre Hélios Soliste Alto : Daïa Durimel Les arrangements des partitions de ces Grands Airs d’Opéra ont été faits pour une soliste de tessiture alto, accompagnée d’une formation quatuor à cordes. Les œuvres interprétées font partie des opéras les plus connues du répertoire classique Programme: Les Grands Airs d’Opéra pour Mezzo « Ave Maria » de Gounod / « La truite » de Schubert, « Séguédille », « Chanson bohème », « L’amour est un oiseau rebelle » dans Carmen de Bizet, « Va pensiero » dans Nabucco, « Stride la vampa » de Verdi, « La Mort de Didon » de Purcell, « Lascia ch’io pianga » de Haendel, « O del mio dolce ardor » de Gluck, « Voi che sapete » dans Les Noces de Figaro de Mozart, « Bereite dich Zion » de Bach, « Esurientes, implevit », « Cum dederit » de Vivaldi. Concerts -> Classique Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (56m) 10 : Mabillon (153m)

Contact :Association Classique à tout prix 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com http://www.orchestrehelios.com/ https://www.facebook.com/orchelios/

orchestre helios

