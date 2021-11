Eysines Salle du Vigean - Eysines Eysines, Gironde Les grands airs d’opéra au Vigean Salle du Vigean – Eysines Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Salle du Vigean – Eysines, le jeudi 2 décembre à 20:30

Rendez-vous **jeudi 2 décembre** 2021 à la salle du Vigean d’Eysines pour un **concert lyrique** de la mezzo-soprano Adriana Bignagni Lesca en duo avec le jeune et prometteur baryton basse Hugo Santos. Une plongée dans les chefs d’œuvre du répertoire lyrique et autres grands airs, une soirée réjouissante composée d’une infinie palette de couleurs vocales à découvrir ou à re-découvrir, accompagné par le piano complice de la merveilleuse Sophie Teboul.

Tarif : plein 19€ / réduit 14€ / enfant 7€

2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T22:00:00

