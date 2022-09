Les Grands Airs d’Opéra, 11 octobre 2022, .

Jeune soprano originaire de Bastia, attirée depuis l'enfance par la musique jazz, le blues et le rock, Marion Giansily étudie le piano jazz et la guitare.



Pendant toute son adolescence, elle intêgre des groupes de musique en tant que chanteuse et se produit dans des festivals. En parallêle, elle débute le chant lyrique et le théâtre au Conservatoire de Bastia avec Anne-Marie Grisoni et participe à des productions comme la Traviata et les Mousquetaires au Couvent. C’est ainsi qu’elle découvre peu à peu une passion pour l’art lyrique.



à l’âge de 20 ans, elle décide d’étudier au conservatoire de Nice dans la classe de Catherine Decaen et la musicologie à l' Université Sophia Antipolis. Elle obtient son DEM et sa licence de musicologie en 2019.



Dotée d’une voix particuliêrement large et puissante, elle a étudié le répertoire de mezzo et soprano. Elle interprête le rôle de Mathurine dans l’Ivrogne Corrigé de Gluck et la petite messe solennelle de Rossini en tant que soliste soprano.



Elle se produit notamment avec l’orchestre d’harmonies de Nice et suit des masterclass avec Christine Schweitzer et Norah Amsellem.



En 2020, elle a participé à un stage de chant avec Ludovic Tézier et Cassandre Berthon. Elle se perfectionne actuellement avec Julia Knecht et a pu bénéficier des conseils de Ludovic Tézier et Elisabeth Vidal.



Marion Giansily, soprano

François Colin, piano

Retrouvez « Les Grands Airs d’Opéra » à l’Abbaye Saint-Victor, le 11 octobre.

