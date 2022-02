Les grands 8 Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Le Grand 8 est un défi cycliste à réaliser seul ou en équipe. L’objectif est de gravir de 1 à 8 cols en 24h00 en semi-autonomie.

Vous avez 24h00 pour gravir de 1 à 8 cols que l’organisation à sélectionner. Vous créez votre propre itinéraire et vous grimpez les cols dans l’ordre que vous voulez. Liste des cols : Tourmalet – Aubisque – Soulor – Hautacam – Luz Ardiden – col des Tentes – Cirque de Troumouse – Tramassel – Le défi se fait en semi-autonomie. Un ravitaillement est ouvert pendant les 24h00 du défi au point central de Luz-Saint-Sauveur – Il n’y a pas de classement –

Inscription : 120 € contact@lesgrands8.com +33 6 75 85 19 09 https://www.lesgrands8.com/ LUZ-SAINT-SAUVEUR Dans le village Luz-Saint-Sauveur

